Menacée de quitter le Québec, la plus vieille cloche de Montréal sera finalement protégée

La plus vieille cloche de Montréal datant de 1732 et qui est menacée de quitter le Québec sera finalement protégée par le gouvernement et restera donc dans la Belle Province, a appris Le Journal.

Québec annoncera aujourd’hui que la cloche de l’église de La Visitation de Montréal – aussi surnommée la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette –, retrouvée dans une collection privée à Rivière-du-Loup après avoir disparu pendant 30 ans, sera reconnue comme «bien d’intérêt patrimonial».

Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, a signé un «avis d’intention de classement» de la cloche de bronze et d’airain. Par ce geste, il «reconnaît que ce bien patrimonial constitue un trésor national et il s’assure de le protéger au bénéfice des générations futures», soutient le ministre.

«Nous ressentons un grand soulagement», lance au bout du fil l’architecte à la retraite Jocelyn Duff, qui attend depuis deux ans cette décision. Le ministre l’a appelé personnellement jeudi en soirée pour lui annoncer la nouvelle, le remerciant pour la « forte mobilisation citoyenne » que son action a soulevée.

Deux ans d’attente

Avec Patrick Goulet, coordonnateur à l’entretien et aux services de la paroisse La Visitation, M. Duff a retrouvé la cloche dont on avait perdu la trace depuis 30 ans. Puis, il a déposé le 15 février 2021 au ministère de la Culture et des Communications du Québec une demande visant à classer cette pièce.

Photo Catherine Villeneuve tirée de Les carillons touristiques de Rivière-du-Loup, éditions GID, 2003.

Depuis, les choses ne bougeaient pas et M. Duff est revenu à la charge en priant le nouveau ministre de «sauver la plus ancienne cloche de Montréal», dans une lettre au Devoir parue le 29 décembre.

Dans un article du Journal paru en janvier, les deux membres de la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville déploraient l’inaction du gouvernement pour sauver la cloche. Le dossier de la cloche avait d’abord été porté par l’ancienne députée libérale de Maurice-Richard, Marie Montpetit, qui avait lancé une pétition. C’est le député de Québec solidaire Haroun Bouazzi qui a repris le flambeau.

Tous craignaient que la cloche quitte le Québec. Actuellement entreposée aux Carillons touristiques de Rivière-du-Loup, un musée en plein air fermé au public depuis plusieurs années, la cloche suscitait la convoitise de collectionneurs étrangers. En Europe, les cloches datant du 18e siècle sont très rares, puisqu’elles ont été nombreuses à être fondues pour en faire des munitions.

Une étape

L’avis d’intention signé par le ministre Lacombe ne marque pas la fin de l’aventure. À partir d’aujourd’hui, le public a 60 jours pour «faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec», après quoi le ministre aura trois mois pour signer un avis de classement. Ce n’est qu’à ce moment que le bien sera inscrit au Registre du patrimoine culturel.

Le but des défenseurs du patrimoine est de rapporter la cloche dans le giron de l’église de Notre-Dame-de-Lorette – qui l’a commandée en 1732 – et qui a été démolie depuis pour être remplacée par l’église de La Visitation, située au 1847, boulevard Gouin Est. Pour cela, il faudra s’entendre avec le propriétaire actuel et rassembler les fonds nécessaires.

«La signature de l’avis d’intention n’est qu’une étape, mais elle était essentielle», conclut M. Duff.