Mystères au zoo de Dallas: un suspect arrêté en lien avec le vol de singes

Un homme de 24 ans a été arrêté au Texas dans l'affaire du vol de singes tamarins empereurs au zoo de Dallas, théâtre depuis de nombreuses semaines de mystérieux méfaits, a annoncé vendredi la police de la ville.

Selon la police de Dallas, l'enquête préliminaire et l'aide de la population ont permis d'identifier Davion Irvin, 24 ans, comme suspect lié au vol de ces primates, retrouvés mardi soir dans une maison abandonnée à une trentaine de kilomètres de Dallas.

«Jeudi, la police de Dallas a reçu une information selon laquelle (Davion) Irvin avait été aperçu à l'aquarium de Dallas, près des animaux exposés», expliquent les forces de l'ordre dans un communiqué.

Le suspect a finalement été appréhendé plus loin dans la ville et a été inculpé de six chefs d'accusation de «cruauté envers les animaux».

La police précise que les chefs d'accusation sont uniquement en lien avec le vol des singes tamarins empereurs, et que «l'enquête sur toutes les affaires au zoo continue».

Car le zoo de Dallas est l'objet depuis plusieurs semaines de méfaits mystérieux.

La ménagerie de cette ville pétrolière du Texas se remet tout juste de la mort de son vautour bien-aimé. L'animal nommé «Pin» avait été retrouvé la semaine dernière avec une «blessure atypique», menant les autorités à penser que son décès n'était pas dû à une cause naturelle.

Le 13 janvier, une rare panthère nébuleuse s'était échappée de la ménagerie, par une brèche intentionnellement découpée dans son enclos. Le félin nommé Nova avait été récupéré au terme d'une vaste mobilisation, impliquant notamment des drones à vision infrarouge de la police.

Plus tard, les employés du zoo avaient découvert une brèche similaire dans la cage des entelles, une espèce de singes asiatiques.