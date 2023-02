«On peut se sentir à Kuujjuaq»: un temps froid hors du commun à Québec

Avec ce froid intense, on pourrait se croire à Kuujjuaq vendredi, alors que les températures ressenties sont sensiblement les mêmes.

C’est ce que rapporte Environnement Canada, pendant que la province en entier est plongée dans une vague de froid extrême. Celle-ci devrait heureusement s’estomper d’ici la fin de la journée samedi.

«En sortant dehors aujourd’hui [vendredi], on peut se sentir à Kuujjuaq!» lance le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault.

À Québec, la température ressentie se situe à près de -45C en journée en raison des forts vents. Dans le village nordique du Nunavik vendredi, on ressentait près de -43C. Le mercure y était certainement plus bas que chez nous, mais la quasi-absence de vent donnait la même impression de température, explique le météorologue Simon Legault.

«Habituellement, lors de temps très froid, les journées sont très ensoleillées, mais il ne vente pas. Aujourd’hui [vendredi] il vente tout le temps et c’est un bon vent, ce qui explique cet important refroidissement éolien», mentionne-t-il.

Éviter le Carnaval

Dans une mise en garde envoyée vendredi, la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale affirme que les enfants, les personnes âgées, ainsi que les personnes présentant une maladie chronique, devraient éviter de participer aux activités du Carnaval de Québec, aujourd’hui.

«Une exposition au froid intense peut entraîner un risque important d’engelure, de gelure ou d’hypothermie qui sont responsables de lésions graves», peut-on lire.

Records

Des records de froid ont par ailleurs été fracassés dans la nuit de jeudi à vendredi, à Rivière-du-Loup et à Kuujjuaq.

Dans le Bas-du-Fleuve, le minimum au thermomètre est descendu à -28 C, alors que je plus froid enregistré était de -26, en 1971.

À Kuujjuaq, le mercure a chuté à -43 C en pleine nuit, battant ainsi le record de -40C, en 1997.

Environnement Canada rappelle que les températures ressenties en raison du facteur éolien ne sont pas comptabilisées comme une valeur scientifique. Ainsi, on ne peut s’y fier pour établir des records.

Refuges

Cette première vague de froid polaire fait craindre le pire aux responsables de refuges destinés aux sans-abris, qui font des pieds et des mains pour ne laisser personne dehors. Heureusement, aucun incident majeur n’avait été signalé, vendredi.

Exceptionnellement, Lauberivière et le Projet Lune, ont accepté des personnes supplémentaires, même si tous les lits étaient occupés, jeudi. «Il y a eu des rotations. Nous sommes créatifs pour que personne ne soit laissé de côté», a indiqué le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay.

Deux fois plus de déjeuners

Le centre a également ouvert ses portes à l’heure du déjeuner vendredi matin, où près de 200 personnes ont été accueillis, soit près du double qu’à l’habitude.

Le refuge La Cheminée nocturne, située sur la rue Saint-Joseph, fonctionnait aussi à plein régime, où une cinquantaine de personnes y étaient.

Pour abriter ceux dans le besoin, le centre de débordement aménagé par la Ville de Québec a accueilli 19 personnes dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce centre restera ouvert jusqu’à demain.

De façon exceptionnelle, le YMCA St-Roch a également ouvert son centre, la «Cheminée de jour» dès 6h vendredi matin au lieu de midi, où une trentaine de personnes étaient au rendez-vous pour se réchauffer.

Conseils d’Hydro-Québec

Sur ses réseaux sociaux, Hydro-Québec a aussi tenu à faire des rappels quant à la consommation des Québécois, lors de froid extrême, dans le but de «diminuer la pression sur le réseau».

La Société d’État suggère notamment de réduire le chauffage dans les pièces inoccupées, reporter l’utilisation des gros électroménagers, ou diminuer d’une minute la durée des douches.

Temps plus doux

Les Québécois peuvent pousser un soupir de soulagement, puisque la neige prévue dimanche amènera des températures plus douces et plus près des normales saisonnières, soit de -7 C.

Du temps plus doux et de la neige sont également au programme pour la prochaine semaine, mentionne Environnement Canada.

Températures à venir

Samedi :

Maximum-18C

Minimum : -22C

Température ressentie :

Samedi matin : -46C

Samedi après-midi : -28C

Dimanche :

Maximum -7C

Minimum : -11C

Faible neige