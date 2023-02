Patates chips croustillantes et ketchup maison épicé

En prévision du Super Bowl, voici notre interprétation des chips au ketchup, mais en bien meilleur ! Ces patates écrasées croustillantes sont parfaites pour être dégustées devant la télé. Pour un résultat qui craque sous la dent, on conseille d’utiliser une variété de pommes de terre grelots à chair jaune, les plus petites qu’on peut trouver à l’épicerie. Ajoutez à ça du ketchup maison épicé et nos patates chips vont disparaître avant la fin du 1er quart !

Préparation : 15 min | Cuisson : 35 min

INGRÉDIENTS

Pour le ketchup maison épicé

1 boîte de 170 g de pâte de tomate

45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre de cidre

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’oignon

1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle

1 ml (1/4 c. à thé) de moutarde en poudre

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

125 ml (1/2 tasse) de jus de pomme, sans sucre ajouté

15 ml (1 c. à soupe) de Sriracha (facultatif)

Pour les patates chips croustillantes

907 g (2 lb) de pommes de terre grelots à chair jaune

30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

60 ml (1/4 tasse) de parmesan râpé

15 ml (1 c. à soupe) de paprika fumé

Sel

PRÉPARATION

Pour le ketchup maison épicé

Dans une petite casserole, combiner tous les ingrédients de la section « pour le ketchup maison épicé ». Amener à ébullition et laisser mijoter 10 minutes. Réserver.

Pour les patates chips croustillantes

Placer la grille au centre du four préchauffé à 425 °F et tapisser une plaque à cuisson de papier parchemin. Dans une casserole d’eau bouillante, cuire les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient tendres, environ 15 minutes. Égoutter et laisser tiédir. Huiler le papier parchemin et déposer les grelots. À l’aide du fond d’un verre, écraser les pommes de terre. Badigeonner à nouveau le dessus des grelots d’huile. Répartir le parmesan, saupoudrer de paprika et de sel. Cuire 20 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient dorées. On peut terminer la cuisson sous le gril de 3 à 4 minutes, si désiré. Servir accompagné de ketchup maison épicé.

Le truc Science et Fourchette

On peut prendre de l’avance en préparant le ketchup maison épicé quelques jours avant la grande soirée. Il se conserve jusqu’à 5 jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique.