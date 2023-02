Riviera Maya: 6 belles visites à faire hors de votre tout inclus

La côte est du Mexique est une destination populaire pour fuir l’hiver québécois. Les hôtels tout inclus ne manquent pas, mais s’il vous prend soudainement l’envie de découvrir quelques activités à l’extérieur de votre hébergement, sachez qu’il se cache de beaux trésors sur la Riviera Maya et sur la péninsule du Yucatán.

Voici quelques incontournables à découvrir entre deux pina coladas!

1. Valladolid

Maude Carrier

Nommé parmi les « Pueblos Mágicos » (villages charmants) du Mexique, Valladolid est une petite ville agréable à découvrir à pied. Baladez-vous sur la Calzada de Los Frailes pour admirer les façades colorées et prenez la pause au Convento San Bernardino devant les lettres grand format Valladolid. Vous pouvez même vous baigner dans le cénote Zací situé au cœur de la cité. Terminez votre journée au Parque Central Francisco Canton pour visiter la cathédrale ou déguster un marquesita et des churros avec les gens du coin.

Maude Carrier

Pour s’y rendre: en autobus ADO en quelques heures depuis Cancún ou en voiture par la route 180D.

2. La route des cénotes

UNSPLASH / Jared Rice

Le Yucatán est bien connu pour ses nombreux cénotes, ces rivières souterraines d’eau douce qui circulent sous une bonne partie de la péninsule. Certains sont accessibles depuis plusieurs hôtels de la Riviera Maya, mais les plus beaux et impressionnants se trouvent entre Valladolid et Mérida sur la «route des cénotes». Le cénote Suytun est certainement le plus «instagrammable» (et le plus populaire). Pour une baignade rafraîchissante sans les grandes foules, optez plutôt pour le cénote Oxman ou encore pour la découverte des trois cénotes de Cuzumá accompagnée d’un guide en calèche.

Pour s’y rendre: depuis Valladolid, prenez un taxi vers le cénote de Suytun ou Oxman. Pour Cuzumá, partez en voiture sur la route des cénotes vers Mérida.

3. Rio Lagartos

Maude Carrier

Rio Lagartos est un joli village de pêcheurs situé sur la lagune, pas très loin de l’île de Holbox. Vous pourrez y déguster de délicieux plats de poissons ou de fruits de mer et jeter votre dévolu sur un petit tour guidé en lencha (petite barque) pour découvrir la faune locale diversifiée. C’est aussi le point de départ vers le parc naturel Rio Lagartos (et les salines colorées de Las Coloradas) où se rassemblent chaque année des centaines de flamants roses, surtout de septembre à février.

Pour s’y rendre: en voiture à 3 heures de Cancún ou en autobus ADO en passant par Tizimin.

4. El Cuyo

Maude Carrier

Amateurs de kitesurf et de grandes plages quasi désertes, El Cuyo est probablement aujourd’hui ce qu’était Tulum à ses tout débuts. Complètement ouvert sur le golfe du Mexique, les vagues y sont bien présentes et le vent souffle régulièrement offrant des conditions idéales pour les sports nautiques. Situé sur un banc de sable, on retrouve sur place quelques petits hébergements, restaurants et boutiques.

S’y rendre: en voiture à 2h30 de Cancún ou en autobus ADO en passant par Tizimin.

5. Les ruines de Cobà

Maude Carrier

Le Mexique regorge de ruines mayas dont les plus connues dans cette partie-ci du pays sont celles de Tulum et Chichén Itzá. Un peu à l’extérieur de Tulum, on retrouve également les ruines de Cobà qui sont nichées aux creux de la jungle. Retenez les services d’un guide francophone pour bien saisir tout ce qui se cache sur ce grand site archéologique avant de partir explorer par vous-même l’endroit à vélo. Arrivez tôt le matin pour éviter les foules.

Maude Carrier

S’y rendre: en 45 minutes depuis Tulum en taxi ou en «collectivo», en autobus ADO depuis Tulum, en tour organisé ou en voiture.

6. Puerto Morelos

Maude Carrier

Relativement connu de certains Québécois qui en font leur port d’attache pour l’hiver, Puerto Morelos est une destination balnéaire décontractée et un incontournable pour les amateurs d’apnée et de plongée. Entre Playa del Carmen et Cancún, le parc de récifs à 500 mètres de la plage est le deuxième plus grand récif corallien au monde et abrite plus de 600 espèces différentes. Poissons tropicaux, raies, tortues; plusieurs surprises vous attendent à chaque excursion. Vous pourrez aussi profiter des nombreux restaurants abordables sur la rue principale et de la très grande plage de sable blanc.