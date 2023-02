RONA redevient une entreprise indépendante

Rona, chef de file des détaillants dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé vendredi qu’elle redevenait une entreprise indépendante après avoir été acquise par Sycamore Partners, une entreprise privée basée à New York.

Cette acquisition arrive à la suite d’une transaction avec Lowe’s Companies.

«L'équipe de direction et moi-même sommes très enthousiastes d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de RONA, une marque prisée des rénovateurs et entrepreneurs partout au pays, a ajouté Tony Cioffi, président de RONA inc. Ce nouveau jalon est positif pour l'ensemble de nos parties prenantes, incluant nos employés, nos marchands affiliés, nos fournisseurs, nos clients, ainsi que les communautés où nous sommes présents.»

Le siège social de l’entreprise Québécoise demeurera à Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal.

RONA continuera également d'exploiter et de desservir les quelque 450 magasins corporatifs et affiliés menant leurs activités un peu partout au Canada sous les enseignes RONA, Lowe's, Réno-Dépôt et Dick's Lumber.

Au fil du temps, les magasins Lowe's au Canada seront convertis à l'enseigne RONA. Toutes les enseignes de RONA continueront d'offrir les marques privées de Lowe's, de proposer des plans de financement intéressants aux consommateurs, et d'honorer les garanties ainsi que les cartes-cadeaux émises par les magasins Lowe's au pays.