Royaume-Uni: une ex-pop star condamnée pour pédocriminalité libérée de prison

Gary Glitter, une ancienne pop star britannique, condamnée en 2015 à seize ans de prison pour des violences sexuelles contre trois mineures, a été libérée vendredi de prison.

L'ex-chanteur, âgé de 79 ans, de son vrai nom Paul Gadd, avait été reconnu coupable en 2015 d'une tentative de viol, de quatre attentats à la pudeur et d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure.

Il a été libéré vendredi de la prison de Portland, dans le Dorset (sud de l'Angleterre), après huit ans d'incarcération, selon l'agence de presse britannique PA.

Gary Glitter était au sommet de la gloire quand il s'est attaqué à ces mineures.

L'ancienne star du «glam rock», qui avait été qualifiée par la police de «prédateur sexuel récidiviste», avait agressé deux jeunes filles de 12 et 13 ans en les attirant dans sa loge et en les isolant de leurs mères.

La plus jeune des victimes était âgée de moins de 10 ans quand il a essayé de la violer en 1975.

Glitter, «paillettes» en anglais, avait été arrêté le 28 octobre 2012 à Londres, alors que les scandales de pédophilie impliquant des vieilles gloires du show-biz se multipliaient au Royaume-Uni.

Il avait déjà été arrêté en 1997 et condamné à quatre mois de prison pour avoir téléchargé sur son ordinateur de la pédopornographie.

Fuyant la presse, il s'était réfugié au Cambodge d'où il avait été expulsé en 2002 pour des accusations de pédophilie.

Il a ensuite été condamné en 2006 à trois ans de prison au Vietnam pour actes obscènes sur deux mineures. Après avoir purgé une peine de deux ans et neuf mois, il est rentré au Royaume-Uni en 2008.

Gary Glitter a connu son heure de gloire dans les années 70 avec notamment avec son titre «I'm the Leader of the Gang (I am)».