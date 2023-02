Cyclisme: un Québécois offre de belles performances lors de l’ultime étape du Saudi Tour

Le cycliste Pier-André Côté a lutté pour le top 10 une fois de plus lors de l’ultime étape du Saudi Tour, dans le luxe et la chaleur du soleil du Moyen-Orient.

Le maillot de champion canadien sur les épaules, l’athlète de Lévis a bien entamé sa saison 2023 plongé dans l’environnement sublime du désert de l’Arabie saoudite.

Photo AFP

Avant de couronner un gagnant, les 102 coureurs ont pu découvrir sur 143 kilomètres les merveilles d’AlUla, avec une incursion au cœur du site d’Hegra, classé au patrimoine historique de l’UNESCO.

Photo AFP

Le royaume veut sans surprise lisser son image. Dans le Golfe, le Tour d’Oman et le Tour des Émirats arabes unis suivront.

« AlUla est un village touristique qu’on tente de promouvoir ici. On dira ce qu’on veut de la situation politique, on a quand même pu voir de très beaux attraits. Les paysages sont à couper le souffle, parfois surréalistes. Les formations rocheuses sont impressionnantes aussi », a expliqué Côté, conscient des moyens pris par l’organisation pour offrir une expérience parfaite, loin de la pression européenne.

« Organiser une course de vélo dans le désert est un concept en soi », a affirmé le Néo-Zélandais Jack Bauer.

Le vent et le sable

Photo AFP

L’Italien Simone Consonni (Cofidis) s’est finalement imposé au sprint devant Matteo Malucelli (Bingoal WB) et Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Le classement général revient au Portugais Ruben Guerreiro (Movistar) qui a terminé l’épreuve au sein du peloton.

Photo AFP

Un peu moins connu, Guerreiro, 28 ans, s’impose pour la première fois au terme d’une course par étapes. Vainqueur d’une étape au Tour de France l’an dernier, Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) remporte le classement par points.

Avant cette cinquième et dernière étape, les trois premiers du classement général se tenaient à moins de 10 secondes.

Avec un léger écart de 60 degrés Celsius, Pier-André Côté n’avait pas à craindre les engelures lorsque Le Journal l’a joint, ce vendredi en fin de journée.

C’est plutôt le vent et le sable qui ont joué un rôle dans la course.

« J’étais à l’avant tous les jours. Je progresse, même si je suis un peu déçu. J’ai été constant en étant presque toujours autour du top 10. Mes objectifs sont un peu plus tard en saison, mais j’ai de bonnes jambes. Les deux premiers jours, nos sprinteurs ont chuté, alors les circonstances ont joué pour moi. Avec une meilleure exécution, je suis convaincu que je peux viser le podium », a expliqué le cycliste de 25 ans.

Près du sommet

Avec un classement aussi très serré, Côté a grimpé jusqu’au huitième rang du classement, avant de dégringoler un peu en perdant seulement une petite minute lors de la quatrième étape.

Lors des quatre autres jours, il n’a jamais fait pire que le 11e rang, ce qui est encourageant pour la suite. Un autre Québécois, Nickolas Zukowsky, a terminé 34e.

Toujours membre de l’équipe Human Powered Health, Pier-André Côté se dirigera bientôt vers la Belgique pour l’ouverture des classiques de début de saison. Il prévoit disputer Omloop, Samyn et peut-être Kuurne-Bruxelles-Kuurne avant de défendre son titre au Grand Prix de Criquielion, qu’il a remporté en 2022.

Parmi l’élite

À la fin mars, il devrait aussi s’élancer sur Gand-Wevelgem.

En juin, le cycliste voudra certainement défendre son titre national acquis en battant au sprint Guillaume Boivin.

Il n’est pas exclu de le voir au 35e Tour de Beauce non plus. Son rêve de franchir la dernière marche vers le World Tour est bien vivant.

« Je ne veux pas me mettre d’échéancier pour ma carrière. Je veux seulement continuer de gravir les échelons et je crois toujours que je peux faire les plus grandes courses au monde », termine l’étudiant en actuariat à l’Université Laval.