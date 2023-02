Shania Twain méconnaissable avec ses cheveux platine

Après le rose, c’est le blond ! L’icône canadienne du country est méconnaissable avec sa nouvelle tête.

Shania Twain a révélé sa nouvelle crinière blonde lors d’une soirée pour célébrer la sortie de son nouvel album «Queen of Me», mercredi.

«Je suis beaucoup plus audacieuse que je ne l’étais il y a de ça des années. Avant, je me serais dit ''est-ce que c’est trop?''», a-t-elle dit à Page Six.

«Je suis plus aventureuse maintenant et j’aime les nouvelles choses avec lesquelles je peux expérimenter. J’aime la mode pour cette raison», a affirmé l'interprète des succès musicaux connus de tous.