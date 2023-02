Ski acrobatique: l’Olympien Lewis Irving se fracture le fémur

La saison du sauteur Lewis Irving est terminée. Le médaillée olympique de Pékin à l’épreuve mixte s’est fracturé le fémur lors d’un saut à l’entraînement, mercredi, en prévision de la Coupe du monde de Deer Valley.

Irving a été opéré et il est de retour avec ses coéquipiers à l’hôtel. Il rentrera à Québec avec l’équipe nationale, samedi, comme prévu où s’amorcera le processus de réhabilitation.

«Il en a pris une sincère, a imagé l’entraîneur de l’équipe Next Gen Nicolas Fontaine. En préparation pour un triple périlleux arrière, il a eu une prise de carre et il n’a pas eu le temps de récupérer avant de prendre le saut. Il avait trop de rotation et il est mal tombé. Il s’est aussi cassé deux côtes et coupé au visage.»

Ancien athlète et entraîneur depuis 2005, Fontaine en a vu de toutes sortes au cours de sa carrière, mais le sport est devenu plus sécuritaire depuis 2010 selon ses dires. «Ça fait une quinzaine d’années que je n’ai pas vu un accident comme ça, a-t-il souligné, mais ça demeure un sport extrême. Les jeunes ont une meilleure technique que nous avions et le sport est maintenant plus sécuritaire. Les sauts sont aussi mieux faits.»

«À l’époque, il y avait une grosse blessure aux deux semaines, de poursuivre le médaillé d’argent des Jeux d’Albertville en 1992. Je me souviens d’une compétition en 1994 au Colorado alors que quatre ou cinq sauteurs s’étaient retrouvés à l’hôpital. Les conditions étaient toutefois extrêmes.»

Cette fois-ci, les conditions ne sont pas à blâmer. «Les conditions étaient bonnes et c’est une malchance, a-t-il indiqué. Le site de Park City est beau, mais il est plus rapide que celui du Relais où l’on s’entraîne.»

Bon moral

Fontaine n’en croyait pas ses yeux quand il a vu Irving de retour à l’hôtel le lendemain de l’opération. «Ils lui ont inséré une vise dans la jambe et il marchait dessus deux heures après l’opération. Il est de retour avec l’équipe et son moral est super bon. Ça me surprend que son moral soit aussi bon. Il nous disait qu’il avait plus mal aux côtes qu’à la jambe.»

L’accident d’Irving a ébranlé ses coéquipiers. «Ce n’est pas facile pour nos jeunes parce que Lewis est le leader de l’équipe. Ce fut une douche d’eau froide. Ils ont continué l’entraînement en y allant de double au lieu de triple. C’est difficile pour le moral et la confiance. Ils ont bien fait, aujourd’hui (hier), mais le moral n’était pas à 100 pour cent. Ça va rentrer dans l’ordre la journée de la compétition.»