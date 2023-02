Skier et pédaler dans le froid: les températures glaciales ne font pas peur à ces sportifs

Le froid glacial n’a pas empêché de courageux sportifs d’enfourcher leur vélo, sortir leurs skis de fond ou même d’aller courir dehors vendredi.

«Je me suis dit que j’allais y aller. J’aime ça tester des conditions extrêmes», lance Vincent, un des seuls skieurs rencontrés au Jardin botanique sur l’heure du midi hier et qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.

Emmitouflé des pieds à la tête, le musicien a profité de sa pause dîner pour faire un petit tour sur les pistes de ski de fond moins fréquentées qu’à l’habitude, avec la température autour de -25 degrés Celsius, -40 en tenant compte du refroidissement éolien.

Il admet que la première demi-heure a été difficile pour les extrémités.

«Je me suis mis à avoir froid sur le bout des doigts. J’avais aussi froid à la tête alors j’ai dû mettre mon capuchon. Finalement, le sport m’a réchauffé, je me demande si je ne vais pas faire un autre petit tour, mais peut-être pas deux heures comme je fais d’habitude», dit-il.

Multicouches

Le Journal a croisé quelques personnes faisant leur jogging autour du parc, mais beaucoup moins de cyclistes qu’en temps normal.

Il reste que certains n’ont pas hésité à braver le froid pour se rendre au travail à vélo.

«J’ai mis une couche de vêtements supplémentaire, j’ai mis ma cagoule avec ma tuque pour ne pas laisser le froid rentrer par les trous. Ensuite, le corps qui s’active crée sa propre chaleur», explique Marie-Claude Gagnon, qui s’est rendue de son domicile sur le Plateau-Mont-Royal à son travail au centre-ville de Montréal.

Photo tirée de Facebook

La joaillière a croisé d’autres cyclistes sur son trajet d’environ cinq kilomètres, dont un papa avec un bébé sur le siège d’enfant.

«J’avais mis des gants dans mes grosses mitaines, mais les cinq dernières minutes ont été longues pour mes doigts», souligne la femme de cinquante ans.

De son côté, Samuel Dufault a roulé pendant 45 minutes pour parcourir les 12 kilomètres qui le séparaient de son travail d’électrotechnicien au centre-ville.

«Bien habillé, je n’ai pas eu froid du tout ! Les vrais héros à vélo ce sont les livreurs qui font ça à temps plein!», relativise-t-il.

Pédaler pour éviter le froid

Shanti Larochelle et son fils de 15 ans ont pour leur part opté pour la bicyclette... pour se sauver du froid.

«On avait un rendez-vous au centre-ville et on s’est dit que ça allait aller plus vite se rendre au métro à vélo qu’à pied», explique la mère de famille.

Plutôt que de marcher 20 minutes dehors vers le métro Honoré-Beaugrand, son fils de 15 ans et elle ont passé à peine 10 minutes dehors.