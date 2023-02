Super Bowl: la NFL offrira des ateliers de RCR

Dans la foulée de l’arrêt cardiaque subi au mois de janvier par le joueur des Bills de Buffalo Damar Hamlin, la NFL offrira des ateliers de réanimation cardiorespiratoire (RCR) dans le cadre des festivités du Super Bowl.

La ligue de football professionnelle collaborera avec la Croix-Rouge américaine et l’American Heart Association, qui travaille elle-même avec Hamlin et son défi RCR #3forHeart. Il s'agira d'éduquer les spectateurs qui se rendront en Arizona pour assister au duel entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Des experts prodigueront des conseils et démontreront le massage cardiaque aux amateurs qui visiteront l’unité mobile prévue à cet effet au Phoenix Convention Center.

«Être capable de prodiguer des soins dans des situations d'urgence n'est pas seulement important lors d'événements sportifs, mais dans tous les domaines de la vie, a fait savoir par voie de communiqué le commissaire de la NFL, Roger Goodell. Des outils et des ateliers existent pour assurer la sécurité des jeunes athlètes; nous assumons notre responsabilité pour nous assurer que ces connaissances soient entre les mains du plus grand nombre possible pour un plus grand impact positif.»

Un moitié-moitié ouvert aux résidents de l’Arizona et aux partisans sur place permettra aussi d’amasser des fonds pour la Fondation de la NFL. Une grande enchère d’articles dédicacés par les joueurs actuels et passés de la ligue s’amorcera également jeudi.