Sur YouTube et en ligne: Stéphan Bureau mène de longues entrevues dans le balado «Contact»

L’animateur de l’émission de débats et d’actualité «Le monde à l’envers», Stéphan Bureau, entretient sa passion pour les longues entrevues en allant à la rencontre de diverses personnalités dans son nouveau balado intitulé «Contact».

Dans le premier épisode, qui est disponible sur YouTube et sur le site contactmedias.com, il reçoit le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir et dans le deuxième, disponible le lundi 6 février, ce sera au tour de la sociologue, journaliste, animatrice et productrice Marie-France Bazzo de s’assoir avec lui.

Avec «Contact», Stéphan Bureau souhaite proposer des «entretiens approfondis avec des invités influents qui réfléchissent, créent et façonnent notre monde», a-t-il fait savoir vendredi, dans un communiqué, lui qui produit ce projet par l’entremise de sa boite Les Productions de la Tête chercheuse. «Contact», ajoute-t-il, «offre une tribune plurielle pour explorer des idées et des perspectives qui sortent des sentiers battus du prêt-à-penser».

Quant à l’émission «Le monde à l’envers», elle est produite par Sphère Média et présentée en direct chaque vendredi, à 20 h, à TVA.