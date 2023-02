Sylvester Stallone embarque toute sa famille dans une nouvelle télé-réalité

Sylvester Stallone a beau avoir 76 ans et peser dans les 400 millions de dollars, il est partant pour laisser des caméras entrer chez lui et le filmer dès le petit-déjeuner en compagnie de sa famille.

En effet, la star de Rocky a signé avec Paramount+ pour créer The Family Stallone, une émission de télé-réalité dans laquelle il apparaîtra très bientôt aux côtés de son épouse, Jennifer Flavin, et de leurs filles Sophia, 26 ans, Sistine, 24 ans et Scarlet qui a 20 ans.

«Après avoir joué certains des personnages les plus légendaires de l'histoire du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nommé aux Oscars, est prêt à laisser les caméras filmer ce qu’il considère comme le plus grand rôle de sa vie : celui de papa», annonce un communiqué de presse.

«Cette nouvelle émission qui mettra en vedette la star ainsi que ses trois filles et son épouse permettra de s’asseoir à la table de l'une des familles les plus célèbres de Hollywood.»

En plus de suivre Sylvester Stallone dans son double rôle de père et d’acteur, The Family Stallone mettra également en lumière Jennifer Flavin et son travail avec la marque de produits de bien-être Serious Skincare, tandis qu’on suivra Sophia et Sistine dans la production de leur podcast Sistine and Scarlet, mais aussi leur tentative de percer à Hollywood. D’ailleurs, Scarlet apparaît déjà au côté de son père dans la série Paramount+ Tulsa King.

La première saison de l’émission sera partagée en huit épisodes et arrivera sur la plateforme de la Paramount au printemps. Enfin, cette nouvelle intervient seulement quelques mois après la réconciliation de Sylvester Stallone avec Jennifer Flavin, cette dernière ayant demandé le divorce l'été dernier avant de changer d'avis.