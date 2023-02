Totofu express bon en SVP!

Quoi ? Madame Labriski prépare aussi des repas ? Mais oui. Il y a tellement de sauces qui contiennent une quantité astronomique de sucre raffiné ajouté. Sauce teriyaki, général Tao, ketchup, etc.

En février, j’avais le goût de vous offrir l’une de mes toutes nouvelles recettes : un tofu en sauce qui est tout aussi succulent froid que chaud. La première fois que j’ai servi cette recette à mon garçon de 7 ans, il a dit « Ah non, pas du tofu ce soir ! » et finalement, on ne l’a pas entendu parler du repas. Adrien mangeait en silence (entre vous et moi, je voyais bien qu’il se régalait). À la fin, lorsque son assiette était entièrement vide, il a dit « Cette recette est bonne quelque chose de rare, maman ! ». Le lendemain, il m’en a demandé pour son lunch. J’étais bouche bée.

J’ai donc pensé que cette recette serait parfaite pour vous réchauffer le cœur.

On sert ce tofu avec du riz, des légumes ou sur une salade.

Voici une autre belle façon de dire bye-bye au sucre raffiné dans la joie. Bon régalski !

Préparation : 20 min | Cuisson : 15 min | Portions : 4

INGRÉDIENTS

LA SAUCE

Purée de dattes - 200 g 2/3 tasse

Vinaigre de riz - 125 g 1/2 tasse

Pâte de tomate - 70 g 1⁄4 tasse

Sauce soya (ou tamari pour version sans gluten) - 30 g 2 c. à soupe

Poudre d’oignon - 10 ml 2 c. à thé

LA PROTÉINE

Un paquet de tofu ferme égoutté, épongé et émietté - 454 g

Un oignon finement haché avec amour

Huile végétale (olive, canola ou autre) - 15 ml 1 c. à soup

TECHNIQUE

Dans un petit bol, bien mélanger la purée de dattes, le vinaigre de riz, la pâte de tomate, la sauce tamari et la poudre d’oignon. Réserver. La sauce est prête. Ouvrir le paquet de tofu et bien l’éponger avec un linge. À l’aide d’une fourchette, émietter le tofu. (Comment ? En frottant la fourchette sur le côté.) Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les oignons et les faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient transparents (environ 5 minutes). Ajouter le tofu émietté et le laisser cuire de 6 à 8 minutes. Verser la sauce sur le tofu et bien mélanger le tout. TADAMSKI ! Accompagné de riz et d’un légume vert, ce repas est délicieux. Vous pouvez également préparer la sauce à l’avance, c’est pratique.

