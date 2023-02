Canadien de Montréal: Martin St-Louis toujours loin de sa famille

Martin St-Louis reste encore déraciné, loin de sa femme et de ses trois garçons. Ryan et Lucas, les deux plus vieux, portent les couleurs des Fighting Saints de Dubuque en Iowa. Mason, 15 ans, joue pour les Rangers de Mid-Fairfield, une équipe au Connecticut, et il demeure à la maison familiale.

Avant de parapher une prolongation de contrat de trois ans avec le Canadien le 1er juin dernier, St-Louis avait déjà dit que l’aspect familial représentait le plus grand obstacle dans son métier.

À l’image des trois derniers mois de la dernière saison, il habite seul au centre-ville de Montréal.

« Il y a plusieurs choses qui ont changé pour la vie familiale. Mais l’an dernier quand j’ai accepté le boulot, j’avais encore mes deux plus jeunes à la maison au Connecticut. Cette année, il reste juste Mason. »

« Pour lui, ça change beaucoup sa vie. J’étais là tous les jours avec lui, je coachais son équipe et j’étais dans le char avec lui tout le temps. Je n’aurais pas vu les deux plus vieux plus souvent, mais j’aurais été dans le quotidien à la maison. C’est plus difficile pour ma femme [Heather] et mon plus jeune que pour moi. Moi, je suis occupé et j’ai juste une personne à m’occuper. Ils viennent me visiter. Ma femme est venue me voir pour deux blocs de sept à dix jours à Montréal. Mason est venu pour une fin de semaine avec ma femme. »

« Je n’ai pas trop le temps de m’ennuyer, a-t-il poursuivi. J’aimerais les voir plus souvent, mais la saison se déroule rapidement. Je n’en reviens pas que nous avons déjà joué 50 matchs. Ça n’a pas de sens. »

Le même métier

Il n’y a pas si longtemps, St-Louis dirigeait encore des adolescents. Aujourd’hui, il est l’entraîneur de l’équipe la plus médiatisée de la LNH. Mais à ses yeux, il n’y a pas trop de changements.

« Pour les responsabilités au hockey, c’est la même chose. Je sais que j’étais dans du hockey mineur. Les gens peuvent en rire. Mais je jouais la fin de semaine, je me retrouvais sur la glace deux à trois soirs par semaine, je regardais des vidéos pour l’équipe... Maintenant, je suis dans le même monde, mais il est plus sophistiqué. Aujourd’hui, j’ai des gars pour le vidéo, j’ai des adjoints et plusieurs personnes qui m’entourent. C’est un gros défi, mais je reste dans le même monde. »