Un nouveau chapitre à la saga Kyrie Irving

L’aventure new-yorkaise de Kyrie Irving pourrait se terminer sous peu. Le joueur étoile controversé des Nets de Brooklyn aurait exigé une transaction, vendredi.

C’est ce qu’ont rapporté une multitude de sources, dont le réseau ESPN. Irving, qui aura droit à l’autonomie complète au terme de la campagne, a fait part de son souhait d’évoluer sous d’autres cieux après des négociations contractuelles infructueuses avec l’état-major des Nets.

Il s’agit d’une décision somme toute assez surprenante, puisque l’athlète de 30 ans connaît enfin du succès et de la stabilité avec l’équipe de la Grosse Pomme. Nommé au sein du cinq partant de son association pour le match des étoiles, Irving a mené les Nets vers un dossier de 31-20 et le quatrième rang de l’Est.

En 40 parties, il a amassé en moyenne 27,1 points et 5,3 mentions d’assistance par match.

Le directeur général Sean Marks n’aura que six jours pour accommoder celui qui a soulevé le trophée Larry-O’Brien en 2016, puisque la date limite des transactions de la NBA a lieu le 9 février. Le salaire annuel de 36,9 millions $ d’Irving ne facilitera pas la tâche de Marks non plus.

Éternel insatisfait, Irving a fait couler beaucoup d’encre depuis son arrivée dans le circuit Silver. Après avoir remporté un championnat avec les Cavaliers de Cleveland, il a été échangé aux Celtics de Boston en 2017 puisqu’il ne voulait plus être dans l’ombre de LeBron James.

Il n’a pas quitté la métropole du Massachusetts sur une bonne note, en 2019, et ses passages au TD Garden sont toujours ponctués de bruyantes huées. Il a notamment écopé d’une amende de 50 000 $, la saison dernière, lorsqu’il a dirigé un doigt d’honneur en direction d’amateurs bostonnais.

Depuis qu’il a paraphé une entente de quatre ans avec les Nets, Irving a été plongé dans la controverse, d’abord en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. Plus récemment, il a été suspendu cinq rencontres par sa propre équipe après avoir partagé un film comportant du contenu antisémite.

Selon le site spécialisé Spotrac, Ie natif de Melbourne a perdu plus de 17 millions $ en salaire depuis le début de sa carrière en raison de ses multiples suspensions.

Les Lakers de Los Angeles, le Heat de Miami et les Mavericks de Dallas sont les trois formations les plus susceptibles de faire l’acquisition d’Irving, selon différents preneurs aux livres.