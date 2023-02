Une bien triste défaite

La boxe est sans doute le sport le plus cruel qu’on puisse trouver. Un jeune homme de 35 ans est immensément fier, il œuvre dans la communauté, il a produit dans une gala de boxe présenté à la télé au Québec et aux États-Unis avec ESPN+.

Et le jeune homme se fait connecter d’aplomb par un uppercut du droit qu’il n’a jamais vu venir à 52 secondes et le combat est fini. F.I.N.I. Knock-out total.

Yves Ulysse Jr se penchait pour éviter un coup quand la droite de Gabriel Gollaz Valenzuela l’a attrapé. Ulysse est tombé comme une poche.

C’était peut-être pour la dernière fois. Quelques proches parlaient à mots à peine couverts qu’Ulysse avait perdu de sa passion pour la boxe. Comment imaginer qu’il va avoir le goût de se remettre à piocher pour revenir dans les sommets ?

C’est plate pour l’homme. Ben plate.

LA TÉLÉ POUR « MOM »

Les athlètes ne changent pas vraiment. Il y a une éternité, avant l’internet et la télévision par satellite généralisée, Tim Raines m’avait reçu à sa résidence à Sanford dans le cœur de la Floride.

Je préparais un reportage pour un quotidien. Pendant l’entrevue, Raines s’était excusé pour répondre au téléphone vissé au mur. C’était sa mère.

« Mom a des difficultés avec son satellite. Elle ne peut capter les parties des Expos comme elle le voudrait pendant le camp d’entraînement », m’avait-il expliqué.

Puis Raines m’avait raconté qu’il avait fait installer une grosse soucoupe pour pirater le signal de Radio-Canada qui diffusait plusieurs matchs des Expos.

« Je veux que mom me voit jouer », avait dit Raines avant de reprendre l’entrevue.

Aujourd’hui, je capte 3582 stations de télé en Floride et Tim Raines n’aurait pas à pirater quoi que ce soit pour faire plaisir à sa maman.

Mais ce qui n’a pas changé, c’est le lien fils-mère...

TRADUIRE EN RUSSE SVP

Hier soir au casino, l’immense Arslanbek Makhmudov est venu me voir. TVA Sports a présenté un documentaire Le Lion Arslanbek Makhmudov plus d’une vingtaine de fois.

Juste à voir les amateurs s’agglutiner autour de lui, on comprend que vingt fois une couple de mille, ça finit par faire bien du monde.

« J’ai vu le documentaire. Je n’ai pas compris les passages en français, mais j’ai suivi l’histoire grâce aux images, m’a-t-il dit. Mais est-ce que ce serait possible de traduire les commentaires en russe ? Ma mère veut absolument tout comprendre ce qu’on dit », a demandé Makhmudov.

- Je vais transmettre le message, ai-je répondu.

Donc, ce matin le message est fait. Mais ce qui m’a frappé, c’est la maman. Arslanbek Makhmudov aurait pu s’informer pour avoir une version russe pour la télévision russe. Pour sa célébrité. Mais non, c’est pour la mama. Que sa maman puisse être encore plus fière de son garçon.

Même histoire que la soucoupe pour satellite de Tim Raines. Y a une partie de l’homme qui reste un petit gars...

Et pour ceux qui s’inquiéteraient, le message a été fait dans le char en revenant à la maison.

DAVID LEMIEUX ET LES AUTRES

Certains combats ont été expéditifs, mais dans le casino, l’ambiance était savoureuse. Ça aide quand des anciens champions du monde comme Lucian Bute ou David Lemieux assistent à un gala de boxe.

Steven Butler était également de la soirée comme Simon Kean. Simon ressemblait à une vedette de cinéma avec ses verres fumés.

Lemieux savoure la vie à pleines dents. Il veut rester dans le monde de la boxe, mais n’a pas encore trouvé ce que sera exactement sa voie.

Quant à Butler, il aide sa conjointe à vivre le deuil de son frère. Il était très tranquille et suivait les combats avec son père.

Puis, il y a eu le knock-out d’Yves Ulysse Jr...

Retraite pour Marie-Ève Dicaire ?

Selon une information obtenue auprès de Radio-Canada, Marie-Ève Dicaire annoncerait sa retraite dans le cadre d’un projet avec Podium, une entité autonome au service des sports de la grande maison.

Ça se ferait aux environs de la Saint-Valentin qui selon Benoît Rioux serait fêtée le 14 février cette année.

Mais les informations sont pour le moins nébuleuses et du côté de Marie-Ève on reste discrets.

Même que Marie-Ève a écrit à un collègue que sa décision n’était pas encore prise et que le moment venu, tous les journalistes l’apprendraient en même temps.

Donc, je vous fais part de la rumeur en précisant que rien n’est confirmé.

Il ne faut pas oublier que Marie-Ève Dicaire est encore bien classée sur la scène mondiale à cause de la faiblesse des plateaux de boxeuses. Un appel qui viendrait d’un promoteur américain pourrait représenter une bourse et un défi fort intéressants.

On va voir...

UN PROJET POUR VICTO

Là, on n’est pas dans la rumeur, on est dans les projets. Mon collègue Anthony Marcotte, de BPM Sports, affecté à la description des combats de boxe avec Jeff Jeffrey, est un gars de Victoriaville.

Il a entrepris des démarches et a commencé à tâter le terrain pour que Eye of The Tiger Management présente un gala de boxe à Victo au cours des prochains mois.

Le maire Antoine Tardif est très ouvert à l’idée et selon Marcotte, Victoriaville compte sur une solide tradition de boxe. Et puis, on retrouve, comme à Rimouski et à Shawinigan, une équipe de la Ligue junior majeure du Québec.

« Non seulement c’est intéressant, mais, en plus, l’équipe de Victo s’appelle les Tigres », a souri Camille Estephan.

Estephan vise également à présenter un gala à Rouyn-Noranda avec le support de Roger Lavergne, son partenaire à Shawinigan.