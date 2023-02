«Zénith»: des problèmes de son en direct pour Véronique Cloutier

Véronique Cloutier a eu des ennuis en ouverture du troisième épisode de sa nouvelle émission «Zénith» en raison d'un problème de son.

Comme l’émission est diffusée en direct, chaque jeudi soir, ce genre de pépin technique fait partie des risques. Les téléspectateurs ont été à même de le constater pendant de longues minutes.

Toute l’ouverture de l’animatrice était en mode silencieux et il semble qu’en studio il n’y avait aucun problème de son, car les enchaînements se poursuivaient comme si de rien n’était et l’enthousiasme était au rendez-vous.

Ainsi, les quatre chanteurs invités à séduire les générations sur le plateau et à la maison ont été présentés sans qu’on entende ce que Véro disait.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'avait pas été possible d'obtenir de commentaires de la part de Radio-Canada ni de KOTV, qui produit la nouvelle compétition musicale.

Heureusement, le son était de retour au moment de la première prestation, celle de Véronique Claveau (Y), et même avant, pour le segment enregistré dans lequel elle expliquait sa stratégie.

Véronique Cloutier a souligné le problème de son plus tard dans l’émission, en enchaînant rapidement, car ça roule à «Zénith».

Les autres chanteurs en prestation étaient Ludovick Bourgeois (Z), Kim Richardson (boomers) et Jonas Tomalty (X). C’est Kim Richardson qui a triomphé avec une version inventive et très surprenante de «L’Amour est un oiseau rebelle» – Opéra Carmen (Habanera). Elle a même obtenu les cinq points du public, pour un total global de 96 points, ce qui lui permet de se hisser en tête chez les boomers, devant Johanne Blouin et Patsy Gallant. La grande Kim a obtenu le meilleur pointage à ce jour.