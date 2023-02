DUBEAU, André



À Pointe-Claire, le lundi 23 janvier 2023 est décédé à l'âge de 93 ans M. André Dubeau, époux de Jeannette Lavoie, fils de feu Léopold Dubeau et de feu Marguerite Guy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pierre (Meri), ses petits-enfants Rébecca et Richard, ses soeurs, neveux et nièces.Les funérailles seront célébrées en l'Église Notre-Dame-de-Lourdes (4949, rue de Verdun, Montréal, Qc) le samedi le 11 février à 10 h 30.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'ACV du Canada seraient appréciés.