TARTE, George



C'est avec tristesse que sa famille annonce le décès de George Tarte, le 18 janvier 2023. Il est précédé par son père, Jean L. Tarte, sa mère, Corinne Blagdon, et ses soeurs Suzanne Tarte et Jacqueline Tarte Séguin.Il manquera grandement à son épouse Ann, son fils Richard (Marie Lachance), sa fille Suzanne (André Gauthier) et ses petits-enfants adorés Vincent, William et Émilie Tarte, mais sa mémoire impérissable survit avec eux. Il laisse dans le deuil sa soeur chérie Louise Tarte, ses beaux-frères Gilles Séguin et George Hofer (Anna Hodson) ainsi que nombreux neveux, nièces et amis.George était un entrepreneur accompli. Sa curiosité intense et son enthousiasme contagieux l'ont porté vers la réussite dans les diverses d'aventures qu'il a entreprises. Il a apporté ces mêmes qualités pour vivre une retraite avec plaisir et vivacité. Il a su profiter des fruits de son travail, apprécier les moments passés en famille et avec ses amis, et a toujours été généreux. Il a passé de nombreux hivers en Floride avec son épouse et famille en visite, toujours ravi d'inviter tous et chacun pour une croisière sur le "".La famille tient à exprimer sa gratitude envers le personnel du CHUM, son cardiologue Dr Guy Leclerc, le personnel dévoué de Homecare Solutions et à Samantha (CLSC), pour leur compassion et soins attentionnés.La famille vous accueillera le dimanche 12 février de 14h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal, Qc, H3P 3J1. Une réception suivra immédiatement au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à votre oeuvre préférée ou à la Fondation du CHUM (465 McGill - suite 800 - Montréal, QC. H2Y 2H1 - fondationduchum.com)