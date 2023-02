LATRAVERSE, Paul-Émile



C'est avec regret que la famille de Paul-Émile Latraverse annonce son décès survenu à Montréal le 28 décembre 2022 à l'âge de 81 ans.Retraité de Louis-H. Lafontaine, il laisse dans le deuil sa soeur Pierrette (Pierre Hébert), plusieurs nièces et neveux : Geneviève, Lina, Stéphane, Denis, Marc, Philippe et Ghislain, de même que d'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à l'église Saint-François d'Assise (700 rue Georges-Bizet, Montréal), le samedi 11 février 2023 à 14 heures. La famille recevra les condoléances à compter de midi.