SPEDDING, Jean



À Montréal, le mercredi 18 janvier 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé Jean Spedding, veuf de Diane Migneault.Il laisse dans le deuil son fils Marc, sa soeur Francine Pleau (ses enfants Annie et Éric), ses belles-soeurs et beaux-frères, ses autres neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 18 février de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.