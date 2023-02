CORRIVEAU, Maurice



De Boisbriand, le 27 janvier 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Maurice Corriveau, conjoint de Mme Nicole Lanthier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils, Francis et Olivier, les enfants de Nicole, Stéphane Constantin (Melissa) et Marie-Eve Constantin (Mathieu) ainsi que ses petits-enfants, Ariane, Joanie, Alexia et Ludovic, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 février de 13h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fédération québécoise de l'Alzheimer.