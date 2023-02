GOUDREAULT (née Guertin)

Andrée



Le 28 janvier 2023, est décédée Mme Andrée Guertin. Elle ira rejoindre son époux Bertrand Goudreault et son fils bien-aimé Michel.Elle laisse dans le deuil ses frères Jacques et François (Paulette), ses neveux, ses bons amis Sylvie Dumontet et Francis Daigneault ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Charles LeMoyne pour les bons soins prodigués.La famille vous accueillera le samedi 4 mars de 14h et 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire aura lieu au salon à 16h.