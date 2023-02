BROSSEAU BESSETTE, Cécile



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Cécile Brosseau Bessette, survenu le 12 janvier 2023 à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de feu André Bessette.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Serge (Lucie), feu Richard (Diane), Janine (Jacques), Daniel (lbtisam), ses petits-enfants Nadine, feu Steve, Jennifer, Michaël, Karelle, Jean­François et Léa, ses 7 arrière-petits-enfants, sa soeur Ange Aimée, filleul et filleules, nombreux neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances en présence des cendres, au :OLIGNY ET DESROCHERS175, ROUTE 104, MONT-ST-GRÉGOIREYvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directricelejeudi 9 février entre 18h et 21h ainsi que le vendredi 10 février entre 9h30 et 10h30. Par la suite, les funérailles se tiendront en l'Église de Mont St-Grégoire à 11h.