LEBLANC, André



À St-Hyacinthe, le 31 janvier 2023, est décédé à l'âge de 89 ans et 11 mois, monsieur André Leblanc, époux de madame Gisèle Roy de Beloeil et père de feu Nicole (feu Bernard Lebeau).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée (Richard), son fils Pierre (Carol), le fils de son épouse, Pierre Durand (Diane), ses petits-enfants Karine, Christian, Danny, Dany, Mathieu, Charles-Alexandre, leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 19 février de 12h à 15h30 à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire se tiendra sur place à 15h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Honoré-Mercier serait apprécié.