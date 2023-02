Maurais, Pierre



À Boucherville, le 1er février 2023, à l'âge de 91ans, est décédé M. Pierre Maurais, époux de feu Mme Rita Bégin.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Isabelle Fontaine), Paule (Yves Lavallée), ses petits-enfants Jade, Kelly Anne, Shalie, Rosie, Milla, son arrière-petite-fille Rébecca, sa compagne Mme Nicole Lavigne, sa soeur Colette Lauzon, sa belle-soeur Cécile (Roger Ouellet), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Fort comme un chêne, il aura puisé jusqu'aux plus profondes de ses racines, l'énergie pour donner un sourire, une étreinte, une tape d'amour. Il nous laisse le souvenir d'un être aimant jusqu'au bout des doigts. Mi-sérieux, mi-comédien, il aimait rire et voulait être aimé. Ancien combattant, il a été très actif dans la communauté Bouchervilloise, qu'il habitait depuis plus de 40 ans. Il aura laissé son empreinte dans la paroisse de Saint-Sébastien avec le support de son épouse Rita, artisans de la première heure pour la mobilisation de la communauté, la levée des fonds et la construction du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches! Il a aussi été l'initiateur de plusieurs activités ou infrastructures de loisirs, tel le parc de pétanque au parc Vincent D'Indy ou l'instauration de tournois de billard à la Résidence Caléo, son dernier lieu de résidence où il exerçait son leadership, son sens du devoir, son sens des responsabilité. Joueur qui aimait gagner et aimait bouger, tant dans le sport: au badminton, au golf, à la pétanque, au shuffle board ou au billard, qu'autour d'une partie de cartes, de cribble ou de toc. Artiste-peintre à ses heures, il était inspiré par la nature et les phénomènes naturels. Pierre était toujours prêt à aider.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 février de 13h à 17h au:À l'est de Montarville / Sortie 19 de la Route 132 estTél. : (450) 655-6036Un hommage aura lieu le même jour à 17h au salon du complexe funéraire.La famille remercie le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués à M. Maurais.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Victor-Gadbois et/ou au Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches.https://maisonvictor-gadbois.com/faire-un-donhttps://dons.centrequatrepoches.org/fr/dons/donate/vous-avez-le-don-detre-genereux/1517