ROBICHAUD, Ronalda



À Drummondville, le 28 janvier 2023, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Ronalda Robichaud, épouse de feu Lucien Blanchard, demeurant à St-Germain de Grantham, fille de feu Rodolphe Robichaud et feu Gertrude Maillé.Mme Robichaud laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Claude Flibotte), Danielle (Réal Audy), Luc (Marie Crépeau), Line (Denis Courchesne), Sylvie (Réjean Blouin), Chantal (Yvon Leclair), Manon (Luc Parenteau) et Stéphane (Nathalie Brisson), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Ronald Robichaud (feu Monique Maillé), feu Richard Robichaud, feu Serge Robichaud (Denise Chabot), Daniel Robichaud, Lise Robichaud (Bertrand Roberge), Suzanne Robichaud (Denis Allard), les membres de la famille Blanchard, ses neveux, nièces, ses cousins, cousines et autres parents et amis.La crémation a eu lieu au Crématorium Yves Houle. La famille sera présente au :4685 BOUL. ST-JOSEPHDRUMMONDVILLEHeures d'accueil : le vendredi 10 février de 14h à 17h et de 19h à 22h. La famille sera présente directement à l'église d'Acton Vale le samedi 11 février pour 14h. Les funérailles auront lieu à l'église d'Acton Vale le samedi 11 février à 14h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.