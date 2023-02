HOULE, Lyette



À Trois-Rivières, le 21 janvier 2023, est décédée madame Lyette Houle, âgée de 77 ans.Par son départ si soudain, elle laisse dans le deuil son époux monsieur Claude Lavallée.Outre son époux Claude, elle laisse aussi derrière elle toute la famille de ce dernier, ainsi que les petits-enfants qui étaient comme les siens; ses enfants Dominic Desjardins (Morgane Marvier), Valérie Desjardins (Patrick O'Brien); ses petits-enfants Audrey O'Brien, Maxime O'Brien, Marius et Madeleine; ainsi que son frère François Houle (Céline Nantel) et sa soeur Marie-Andrée Houle.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 mars entre 13h et 16h au :2625, BOULEVARD LEMIREDRUMMONDVILLETél : 819-472-3730Ligne info-décès : 819-477-5924Une cérémonie suivra au même endroit ce samedi 18 mars à compter de 16h.