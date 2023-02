PARÉ, Pierre-Paul



À Montréal, le 24 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Paré.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Laflamme, ses enfants Danielle (Alain), Chantal (Jacques) et Michel (Sylvie), ses petits-enfants et son arrière-petit-fils, sa soeur Yolande (Pierre) et son frère feu Jean-Jacques, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le samedi 11 février 2023 de 11h jusqu'à 15h auMONTRÉAL H1L 359514-353-9199www.salonfunerairelfc.com