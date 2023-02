5 faits sur la médecine vétérinaire au Québec en 2023

Les propriétaires d’animaux doivent s’y faire: l’accès à la médecine vétérinaire n’est plus ce qu’elle était avant la pandémie, a constaté Le Journal en parlant avec plusieurs propriétaires et éleveurs d’animaux, une dizaine de professionnels de la santé animale et leurs associations.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici cinq faits sur l’état de la médecine vétérinaire au Québec en 2023.

1. La pandémie a fait mal

Privés de la possibilité de voyager et de s'adonner à de nombreux loisirs, les Québécois ont massivement adopté des animaux de compagnie pendant la pandémie. Les chiffres ne mentent pas: à la fin 2021, on recensait déjà au moins 200 000 nouvelles adoptions, accentuant encore plus la pression sur la profession.

La crise sanitaire a aussi eu un effet désastreux sur la santé mentale des vétérinaires. Alors que 87% se disaient à bout de souffle lors de la première année de la pandémie, encore 54% déclaraient éprouver de la détresse psychologique lors d’une enquête réalisée en juillet 2021 par un chercheur de l’UQAM. Encore plus inquiétant, 16% avaient des idéations suicidaires.

Les causes principales sont la surcharge de travail, le harcèlement dans le cadre du travail et la conciliation famille-travail.

2. Il manque de nombreux vétérinaires

Il manquait de vétérinaires avant la pandémie et il en manque encore autant aujourd’hui, d’après les intervenants consultés. L’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux dépeint une pénurie de personnel «importante» à l’échelle provinciale et «criante» en région.

«L’augmentation de la population des animaux et, je dirais, la place que l’animal prend dans la famille augmentent à un rythme plus grand que les vétérinaires en ce moment. C’est sûr qu’il va falloir pallier ça», dit la présidente de l’AMVQ, Dre Angélique Perrier-Edmunds.

Or, la problématique est encore mal documentée dans le secteur des petits animaux. On ignore exactement quel est le déficit de vétérinaires au Québec. Il faut former plus de professionnels de la santé animale, mais aussi améliorer leurs conditions pour éviter qu’ils quittent le domaine, insiste-t-on.

Au moins, on sait que le nombre de vétérinaires est stable. En effet, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) compte actuellement 2850 membres actifs, comparativement à 2650 en 2018-2019 (toutes catégories de pratique confondues).

3. Tous les animaux n’ont pas la chance de recevoir les meilleurs soins

Au pire de la pandémie, 90% des établissements vétérinaires étaient contraints de refuser des patients. Aujourd’hui, selon l’AMVQ, la majorité des cliniques au Québec acceptent de nouveaux clients. En principe, les problèmes urgents sont traités en priorité, si bien qu’aucun animal ne devrait souffrir.

Malgré tout, Le Journal s’est entretenu avec plusieurs propriétaires d’animaux qui ont vécu des situations regrettables:

Une femme en Mauricie a eu peur de perdre sa chienne heurtée par une voiture et a dû appeler quatre cliniques avant qu’on accepte d’opérer d’urgence son animal;

et a dû appeler quatre cliniques avant qu’on accepte d’opérer d’urgence son animal; Une autre dame déplore l’attente interminable pour faire opérer son esquimau américain , victime de saignements et d’une infection en raison de la rupture d’une masse;

, victime de saignements et d’une infection en raison de la rupture d’une masse; Une éleveuse de chats de la région de Québec affirme avoir dû faire euthanasier un jeune animal dont l’état s’est dégradé avant de recevoir les soins appropriés, ce qui représente une perte de 2500$.

De plus, dans des régions éloignées dépourvues de centre de référence, les vétérinaires ont de plus en plus de difficulté à assurer un service d’urgence 24 h sur 24.

L’OMVQ reconnaît qu’il a pu survenir des drames isolés en raison de la pandémie, mais assure que le bien-être des animaux n’est pas compromis et que la situation s’améliore.

4. Vous devrez vous adapter

L’époque où l’on pouvait faire voir son animal le jour même en clinique pour une simple vaccination est révolue. Il n’est pas rare d’attendre des semaines, voire des mois pour une première consultation ou une chirurgie. Dans certaines régions, des cliniques acceptent au compte-gouttes les nouveaux patients.

Tout cela a poussé les centres vétérinaires à adopter de nouvelles méthodes de travail pour accroître l’efficacité. «En tant que client, vous allez vraiment voir qu’on valorise davantage nos techniciens en santé animale. C’est comme nos infirmières», souligne Dre Perrier-Edmunds.

D’autre part, plusieurs vétérinaires soulignent que les clients font partie intégrante de la solution.

Ils invitent la clientèle à faire preuve de plus de prévoyance: se munir d’une assurance, prendre rendez-vous plus tôt et ne pas attendre qu’un problème de santé dégénère, s’assurer de la disponibilité des services vétérinaires dans sa région avant d’adopter.

On peut aussi aider en adoptant «responsablement» auprès d’éleveurs consciencieux et en évitant les races reconnues pour avoir des problèmes génétiques.

5. Il faudra des années pour rétablir la situation

L’Ordre et les associations vétérinaires ne se font pas d’illusions sur la taille des défis.

«Sans être pessimiste – on sent déjà de l’amélioration –, mais je vous dirais que tout ça va se rétablir sur une période d’à peu près six ans», prédit Dr Gaston Rioux, président de l’ordre professionnel.

C’est le temps qu’il faudra avant de voir les premiers étudiants du nouveau campus satellite du programme de médecine vétérinaire à Rimouski sortir des bancs d’école, en 2029.

Plusieurs pistes de solution sont en chantier, dont l’étude de la détresse psychologique chez les vétérinaires et des changements réglementaires pour maximiser le potentiel des techniciens en santé animale et favoriser l’accueil de vétérinaires diplômés à l’étranger.

De plus, des comités de travail se penchent sur les enjeux de pénurie et de rétention du personnel.

Toutefois, certains changements réglementaires se heurtent à des lenteurs administratives, déplore l’OMVQ.

Par ailleurs, des vétérinaires estiment que le baby-boom animal semble ralentir. Sachant que la première année de vie d’un animal est celle qui demande le plus d’interventions vétérinaires (vaccinations, vermifuges, stérilisation...), l’hypothèse est que le pire est probablement derrière nous.