VIGNOLA DESJARDINS, Rita



C'est avec une immense tristesse que Jean-Yves et Marc Desjardins vous font part du décès de leur chère maman, Madame Rita Vignola Desjardins, décédée paisiblement accompagnée de ses deux fils, le dimanche 15 janvier 2023, à Montréal, à l'âge deElle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves et Marc Desjardins, sa soeur Denyse Vignola, sa belle-soeur Janine Loprêtre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'Église catholique Saint-Jean-Vianney, 6421 25e Av., Montréal, le samedi 11 février 2023, de 10h à 11h, s'en suivra à 11h, de l'eucharistie.Notre mère aurait été sincèrement touchée de voir tous ses proches réunis pour lui rendre hommage et célébrer son souvenir et c'est pour cette raison que vous êtes tous conviés à une réception au complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, à 12h45, tout de suite après l'eucharistie.Rita est maintenant réunie avec notre père, son défunt conjoint, Monsieur Fernand Desjardins.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, pour les soins prodigués à notre mère au cours des 27 derniers mois de sa vie.La Famille remercie aussi par avance, toutes les personnes qui prendront part à sa peine.