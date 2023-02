LÉGER, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Pauline Léger, survenu le 16 janvier 2023,. Elle était l'épouse de feu Monsieur Gérard Dionne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Solange), Claude (Line) et François, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 février 2023, de 13 h à 15 h à laUne liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle de la coopérative à 15h.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait que tous les dons soient offerts à la Fondation Sainte-Justine.www.fondationstejustine.org/fr/