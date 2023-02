6 activités d’hiver à pratiquer aussi la nuit

L’obscurité n’est pas toujours un frein à la pratique du plein air. Certains endroits proposent d’étirer les journées courtes de l’hiver avec des activités nocturnes illuminées. Suivez le guide!

1. Randonnée hivernale de nuit au Mont-Orford (Cantons-de-l’Est)

Photo Courtoisie Mont-Orford

Plusieurs stations de ski du Québec ont compris l’intérêt de proposer des activités nocturnes en hiver, et Mont-Orford en fait partie. La station estrienne permet la pratique de la rando hivernale de manière encadrée, après ses heures d’ouverture. Il est possible de grimper en raquettes, en crampons ou en bottes d'hiver vers les trois sommets de la station – à savoir le mont Orford (850 m d’altitude) et ses deux voisins, les monts Giroux (630 m) et Alfred-Desrochers (635 m) – sur certaines pistes autorisées, de 16 h à 22 h.

2. Raquettes aux flambeaux au parc national mont-Mégantic (Cantons-de-l’Est)

Photo Courtoisie SÉPAQ / Mathieu Dupuis

On touche ici au grandiose et au sublime. Des qualificatifs qui collent parfaitement au parc national du Mont-Mégantic, réputé pour ses somptueux reliefs, ses riches forêts et surtout sa réserve internationale de ciel étoilé – la première à avoir vu le jour dans le monde. L’hiver, on prend la pleine mesure. Les samedis, entre la fin janvier et la fin mars, on peut profiter autant des soirées d'astronomie à l'ASTROLab à la base de la montagne, une activité de 2 heures combinée avec une balade gratuite à la lueur des flambeaux et sous les étoiles.

3. Ski de fond à la frontale au parc national du Mont-Saint-Bruno (Montérégie)

Photo Courtoisie Mathieu Dupuis / Sépaq

À une quinzaine de minutes des ponts montréalais, ce parc attire en hiver de nombreux visiteurs, avec 35 km de pistes de ski de fond tracées. Les mercredis, jeudis et vendredis du mois de janvier au début mars, il est ouvert aux skieurs jusqu’à 21h, ainsi qu’aux raquetteurs, marcheurs et cyclistes sur neige. Un relais chauffé et une salle de fartage sont mis à la disposition de la clientèle de soirée, mais malheureusement pas la boutique de location.

4. Fatbike sous la lune à Empire 47 (Québec)

Photo Courtoisie Empire 47

Empire 47, situé à moins de 25 minutes du centre-ville de Québec, est certainement LA destination pour pratiquer le fatbike au Québec. Du lundi au vendredi, tous les sentiers sont accessibles jusqu’à 21 h. L’organisme fournit même les lampes frontales à installer sur le guidon du vélo (en plus de celles sur le casque). À vous d’aller ensuite explorer ce superbe réseau de 50 km de pistes spécialement travaillées et aménagées pour cette activité. Et ce, peu importe votre niveau, puisque e47 compte des sentiers accessibles pour tous, du débutant à l’expert.

5. Patinage nocturne en forêt au Domaine enchanteur (Mauricie)

Le Domaine Enchanteur offre des sentiers de patinage en forêt totalisant 15 km de parcours. Ils sont accessibles en soirée (jusqu’à 20h ou 22h selon les jours de la semaine). Une partie des sentiers sont même illuminés! Sur place, vous trouverez aussi un sentier de raquette, un centre de location et une mini-ferme. À noter que le domaine est avant tout une entreprise agrotouristique dont la vocation première est l’apiculture!

6. Upla, trampoline illuminé dans les arbres (Montérégie)

Photo Courtoisie Upla / Bernard Brault

Au Mont-Saint-Grégoire, le centre Uplå propose depuis quelques mois une expérience inédite : sauter, de jour comme de soir, sur un trampoline de 2000 m2 de superficie. Perché à 7 m du sol, il est divisé en sept zones (dont une à deux étages) et compte trois glissades, un tunnel et trois rampes d’accès. Si vous choisissez la version nocturne de l’activité, vous vous retrouverez au milieu de la forêt à bondir sous les étoiles, sur la structure complètement illuminée.

D’autres idées de plein air nocturne?