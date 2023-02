PAGÉ, Jacques



À Châteauguay, le 27 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Pagé, époux de feu Mme Cécile Minville.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Jacques) et Mario, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 février de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe. Suivra la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.