ROBINEAU (née Lefebvre)

Mariette



À Laval, le 1 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Mariette Lefebvre, épouse de M. Gaëtan Robineau (décédé).Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Manon), Louise, Marc et Sylvie (Martin), ses petits-fils Simon et Daniel, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amies.Selon ses volontés, les funérailles et l'inhumation auront lieu au printemps dans sa ville natale de Sudbury.