LEMIEUX, Réal



De St-Michel, le mardi 31 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Réal Lemieux, époux de madame Huguette Villeneuve.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Denise) et Sophie (Sonia), ses petits-enfants François (Marie-Eve) et Karyne (Frédéric), ses arrière-petits-enfants François-Xavier, Léa-Jeanne, Elyana et Billie, sa soeur Denise (feu Romain), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel, le samedi 6 mai 2023, dès 11 heures, suivi des funérailles à midi.Au lieu de fleurs, des dons à une fondation pour le Parkinson seraient appréciés.