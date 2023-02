8 adresses pour déguster un bon café

Il y a de fortes chances qu’il y ait un café de troisième vague dans votre quartier – ou même à un coin de rue de chez vous. Pour mieux comprendre ce qui définit cette fameuse « troisième vague », qui frappe de plein fouet le Québec depuis 2000, il faut jeter un œil aux vagues précédentes.

La première vague correspond à l’ère du café instant, très populaire dans les années 1950 – on le boit par besoin. La seconde, qui a débuté vers les années 1970, amène une nouvelle vision : on redécouvre le café avec l’arrivée des grandes chaînes que l’on connaît. Enfin, la troisième vague se caractérise par l’avènement des cafés indépendants. Du caféier à la tasse, aucun raccourci n’est pris : un terroir sélectionné, un travail avec le producteur, une torréfaction plus légère qui permet au grain d’épanouir ses arômes... Un mode de vie, qui signifie beaucoup plus qu’un cœur dans votre tasse !

Voici quelques adresses où se réchauffer avec un café qui fait du bien, autant à vous qu’à la planète.

Café Olive

Photo fournie par Café Olive

Ce microcafé, situé sur la vibrante avenue Cartier, mise sur la qualité des grains de café et le savoir-faire du barista, pour offrir une expérience café parfaite. Espresso accoudé au comptoir ou latté à emporter, le café Olive est toujours une bonne idée.

L’été, on profite de l’offre gelato pour savourer un délicieux affogato – le meilleur des deux mondes !

▸ 1190-A, avenue Cartier, Québec

Cantook

Photo fournie par le café Cantook

Quand vient le temps de parler torréfaction de café qui fait honneur aux cultivateurs et aux terroirs, le café Cantook sort incontestablement du lot. Non pas qu’il soit le seul – loin de là –, mais il fut l’un des premiers de la ville de Québec à emboîter le pas vers cette consciencieuse démarche. Aujourd’hui, on poursuit la dégustation jusqu’à la maison, avec sacs de café fraîchement torréfié et plusieurs outils pour maximiser la dégustation.

▸ cantookcafe.com

▸ 575, rue Saint-Jean, Québec

Café deTerroir

Photo fournie par Café deTerroir

Ce café de troisième vague – la dernière addition dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, ouvert par la chroniqueuse gastronomique Allison Van Rassel et le talentueux torréfacteur Pier-Paul Fortin – nous amène à nous demander si ce duo n’a pas déjà entamé la quatrième vague. Ici, il n’y a pas que le café (provenant de fermes uniques) qui est 100 % traçable et durable. Le mobilier, les éléments de déco, les tasses et le chocolat le sont, sans oublier un magnifique lait fermier provenant de la ferme Phylum dans Chaudière-Appalaches, qui se caractérise notamment par l’absence naturelle de lactose. Ce n’est pas qu’à vous que DeTerroir Café veut du bien, mais à tous les artisans prenant part de près ou de loin au processus.

▸ deterroir.cafe/fr

▸ 752, rue Saint-Jean, Québec

Café Duplex

Photo fournie par Café Duplex

À Trois-Rivières, si les cafés de troisième vague ne courent pas toutes les rues, celui du coin Niverville et Saint-Prosper fait très bien les choses, en devenant un favori des gens et travailleurs du quartier. On peut casser la croûte avec un bon sandwich et, pourquoi pas, prolonger la visite avec un verre de vin nature ou un cidre local.

▸ duplexcafe.com

▸ 1140, rue Saint-Prosper, Trois-Rivières

Géogène

Photo fournie par Karlos Magno Borges

Samuel Lessard-Beaupré a senti venir la vague à Sherbrooke, a su la lire parfaitement et l’a attrapée juste au bon moment. Portant pendant longtemps le chapeau « d’éducateur » de ce style de café – ou plutôt de ce mode de vie –, ses efforts sont aujourd’hui récompensés avec Géogène, microtorréfacteur. Cinq endroits à Sherbrooke, à Magog et à Orford où l’on peut siroter une tasse de ce nectar justement infusé apprêté à votre goût, incluant La Bernache, un café-buvette, ouvert midi et soir.

▸ geogene.cafe

Pastel Rita

Photo fournie par Pastel Rita

Pastel Rita est un café où l’on se sent simplement bien. On s’y rend à toute heure du jour pour un latte, une limonade maison ou un verre de vin nature. L’accueil est toujours chaleureux, l’ambiance donne le sourire et, surtout, le café est délicieux !

▸ pastelrita.com

▸ 5761, boul. Saint-Laurent, Montréal

Café Paquebot

Photo fournie par Café Paquebot

Ici, le café est un mode de vie. On se rend à l’une des quatre adresses de Montréal (ou à Gaspé !) pour s’imprégner de l’ambiance amicale, sans prétention et très inclusive. On découvre le café filtre du jour, ou on reste dans notre zone de confort avec un bon latte parfaitement exécuté.

▸ paquebot.ca

Micro espresso

Photo fournie par Micro espresso

Le meilleur café troisième vague d’inspiration italienne à Montréal ? Possible, surtout lorsque l’on sait que Simon (propriétaire, barista et torréfacteur) est un continuel perfectionniste. Si à ses yeux aucun café n’est jamais parfait, on peut dire que dans la tasse, c’est du gros bonbon bien corsé.

Une deuxième adresse s’apprête à voir le jour, celle-ci dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, toujours à Montréal.

▸ microespresso.com

▸ 417, rue Saint-Pierre, suite 102, Montréal

▸ 5707, Sherbrooke Ouest, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com