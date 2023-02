CORBIN, Claude



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Claude Corbin, survenu le 30 décembre 2022, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil sa douce moitié Carmen, son fils François (Annie) et ses 2 enfants; Laurie et Jonathan ainsi que les 6 enfants de son fils Yves : Alexandre, Valérie, Marie-Ève, Maryssa, Judith et Victoria.Il laisse également dans le deuil ses soeurs, Mariette et Lise, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille sera présente pour recevoir les condoléances le samedi 18 février 2023, de 13h à 16h, à :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD450 463-1900Un dernier hommage en sa mémoire suivra à 16h, au salon. Un léger goûter sera ensuite offert aux parents et amis dès 16h30.