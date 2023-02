BIGRAS, Carole



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Carole Bigras survenu le 29 janvier 2023, à l'âge de 64 ans.Elle laisse dans le deuil sa mère Françoise Debien, son père feu Jacques Bigras, ses soeurs Francine (Claude Érazola), Diane (Michel Roy), Manon Bigras (Alain Massé), et son frère Daniel, son neveu et ses nièces Marie-Lyne, David, Gabrielle, Alexandra et Mathilde ainsi que les arrière-petits-enfants, Louis, Elliott, Arno, Finley, Arthur et Beckett. Elle laisse également dans le deuil sa chère amie Linda.La famille vous accueillera le jeudi 9 février 2023, de 15:30 à 18:00, afin de lui rendre hommage et célébrer sa vie au complexe :L'exposition sera suivie d'une cérémonie à la chapelle. Les cendres seront enterrées à une date qui sera confirmée ultérieurement.