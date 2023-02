FOURNIER, Normand



De Hemmingford, le 19 janvier 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Normand Fournier.Il laisse dans le deuil ses enfants Joey (Heather) et Amanda (Tim), ses petits-enfants, ses frères et soeur Jacques (Jacqueline), Jacqueline (Jacques), Raymond (Linda), Léo (Louise) et André, ses neveux, ses nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 11 février 2023 dès 13h en l'église St-Romain de Hemmingford. Les funérailles suivront à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.https://poumonquebec.ca/faire-un-don/