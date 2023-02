BIGRAS, Fleurette



À Saint-Eustache, le 26 décembre 2022, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Fleurette Bigras, épouse de feu Maurice Venne.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raymonde (Yves), Huguette, Normand (Nicole), Daniel (Lucie) et Raynald, ses petits-enfants Julie, Normand-Dominic, Élise, Francis, Émilie et Andréanne, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeanne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'Église Ste-Thérèse d'Avila, 10 rue de l'Église, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3L1, le samedi 11 février à 11h.