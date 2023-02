GAGNON (née Pilon), Madeleine



Le 12 janvier, à l'âge de 98 ans, est décédée Madeleine Pilon, épouse de feu Roland Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Sylvie Bérubé), Nicole et Robert (Carole Charron), ses petits-enfants Martin, Benoit, Patrick, Caroline et François, ses arrière-petits-enfants Julie, Catherine, Thomas, Juliette, Émile et Chloé ainsi que de nombreux parents et amis.La famillle recevra les condoléances de leur proches et amis, le dimanche 12 février 2023 de 13h à 16h, à933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5Tel: (450) 463-1900S'en suivra la mise en niche au columbarium du salon dès 16h pour clôturer la journée.