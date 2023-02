DUFOUR, Jean-Paul



À Terrebonne, le 15 janvier 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jean-Paul Dufour.Il laisse dans le deuil son épouse Louise, son fils Ghyslain (Evangeline), sa petite-fille Chloé, ses soeurs Diane (Richard), Monique (feu Normand), sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il y aura à l'église St-Henri de Mascouche, située au 3000, chemin Ste-Marie, Mascouche, Qc, J7K 1P1, une messe chantée le samedi 18 février 2023 à 14h30. Avant la messe, il y aura une période pour les condoléances entre 12h30 et 14h30 à l'arrière de l'église.www.dignitequebec.com