DUBÉ, Jacques



À Laval, le 26 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Dubé, époux de feu Monique Joly.Il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints: Daniel (Suzanne Comeau), Jean (Lucie Farmer), Johanne (Alain Pelletier), Pierre (Nancy Clark) et Josée (André Collin); ses petits-enfants et leurs conjoints: Mathieu (Mélina), Sonia, Vincent (Andréanne), Jean-Philippe, François (Julie), Annie, Justin (Marie-Camille), Gabriel, Charles (Arianne), Alexandra (Michel), Olivier (Laurie-Anne) et Amélie; ses arrière-petits-enfants: Brandon, Stella, Alix et Jasmine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 mars 2023 de 13h à 20h et le samedi 4 mars 2023 de 12h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour (4 mars) à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel en soins palliatifs du CLSC Laval, ainsi que le personnel de La Maison de la Sérénité de Laval, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Maison de la Sérénité de Laval, en la mémoire de Jacques Dubé.