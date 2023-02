BÉDARD, Lorenzo

Frère Mariste



Au CHSLD St-François (Québec) est décédé, le samedi 19 janvier 2023, le frère Lorenzo Bédard (frère Henri-Albert) à l'âge de 97 ans et 2 mois, et dans sa 77e année de vie religieuse.Il est né le 9 novembre 1925, à Ste-Germaine, et il était le fils de feu Philibert Bédard et de feu Méléda Bédard.Il débuta sa carrière d'éducateur à l'école Jean-de-Brébeuf, à Rosemont (Montréal), mais seulement deux autres milieux ont profité de son dévouement : le Collège Laval (35 ans) et Fort Coulonge (23 ans). Ce n'est qu'en 2010 qu'il prit une retraite bien méritée.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Micheline (Roger Lamarre), son frère Yvon (Ginette Sansfaçon), sa belle-soeur Lucille Lavallée (feu Philippe), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 février à 11h, en l'église Saint-Athanase, 500 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). La famille et la communauté recevront les condoléances à l'église Saint-Athanase à compter de 10h.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU J2X 3M6