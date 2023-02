Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le plaisir de Vendre ou rénover

Voilà déjà sept saisons que le designer Daniel Corbin et la courtière immobilière Maïka Desnoyers rénovent et trouvent des maisons dans Vendre ou rénover au Québec. Diffusée depuis le mois dernier, la nouvelle saison nous ressert la même formule qui fait son succès: des couples se demandent s’ils vont rester dans leur maison à problèmes ou déménager. Pour quiconque aime les émissions de rénos, c’est du bonbon. Après toutes ces années, on sent la chimie naturelle entre Daniel et Maïka qui ne ratent jamais une occasion pour se taquiner. Et surtout, on se délecte de tous les problèmes qui surviennent durant les rénovations.

► Où : Les mardis, 20 h, sur Canal Vie.

—Raphaël Gendron-Martin

Les années Blaxploitation

Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, la Cinémathèque québécoise propose aux cinéphiles de revoir une quinzaine de films iconiques de la Blaxploitation, un courant cinématographique apparu aux États-Unis pendant les années 1970 et visant à mettre en avant des personnages afro-américains. Parmi les titres qui seront présentés cette fin de semaine, mentionnons l’incontournable Shaft, les nuits rouges de Harlem (1971), mettant en vedette le charismatique Richard Roundtree, et Foxy Brown (1974), avec la légendaire Pam Grier.

► Où : À la Cinémathèque québécoise jusqu’au 20 février.

—Maxime Demers

Pavement fête ses 30 ans

Après The War on Drugs, c’est au tour de la formation indie rock Pavement d’être la vedette de l’émission musicale Austin City Limits sur les ondes du réseau PBS. La formation indie rock californienne, dirigée par Stephen Malkmus, qui fête ses 30 ans de carrière, fait rarement des apparitions à la télé. Pavement revisite son répertoire et ses albums Slanted and Enchanted, Crooked Rain, Crooked Rain, Wowee Zowee et Brighten the Corners lors d’une prestation enregistrée en octobre dernier au Moody Theater à Austin, au Texas.

► Où : Samedi à 23 h et en rediffusion à 3 h 30 dans la nuit de samedi à dimanche.

—Yves Leclerc