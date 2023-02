MONTPETIT SABOURIN

Huguette



À son domicile, le 13 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Huguette Sabourin, veuve de M. Maurice Montpetit.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michèle (Sylvain), Madeleine, André (Jean-François), Jocelyn (Joanne), Dominic (Maude) et Denis (Brigitte), ses huit petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, son frère Rémi (Lucille), ses soeurs, Pierrette, Martine (Lionel) et Diane ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 11 février 2023, à 14h30, en l'église de Sainte-Marthe. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital de Valleyfield ou à la Fondation Parkinson seraient appréciés.