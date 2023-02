LACHAPELLE, Gisèle



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Gisèle Lachapelle, le 27 janvier 2023, à l'âge de 84 ans.Épouse de Émile Boisvert, elle laisse dans le deuil ses enfants Martin et Sébastien, ses petits-enfants Philippe, Guillaume, Christopher et Sandra, son frère Richard ainsi que plusieurs parents et amis.Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 10 février 2023 de 10h à 13h au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Une cérémonie suivra à 13h à la chapelle du centre funéraire.